Mislukte pinpogingen met van treinreiziger gestolen pinpassen

DEN HAAG - Terwijl een 55-jarige man uit Utrecht in Den Haag in de trein zit, wordt zijn rugtas gestolen uit het bagagerek boven zijn hoofd. Met de twee pinpassen die daar in zitten, probeert een man geld op te nemen. Omdat hij geen pincode heeft, lukt dat niet.

De man reist op donderdag 25 januari met de trein van Den Haag naar Utrecht. Bij aankomst ontdekt hij dat zijn tas weg is. Hij blokkeert meteen zijn pinpassen, maar op dat moment zijn er al pogingen gedaan om geld van zijn rekening te halen.

De rugtas moet al in Den Haag zijn gestolen, want op beelden van een pinautomaat in de Rijnstraat, vlakbij het centraal station, is de man te zien die de pinpogingen doet. Hij heeft geen pincodes, dus het lukt hem niet om geld uit de muur te halen. De politie wil graag weten wie het is, omdat hij wel gebruik maakt van de gestolen passen.



