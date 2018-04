Voor 15.000 euro aan zonnebrillen gestolen bij opticien in Naaldwijk

NAALDWIJK - Twee inbrekers hebben voor ruim 15.000 euro aan zonnebrillen gestolen bij Eye Wish Opticiens aan de Molenstraat in Naaldwijk. Ze hebben een complete wand met brillen leeg gehaald. De verdachten zijn vastgelegd op bewakingsbeelden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 17 april. Meer zaken zijn hier vinden.

In de nacht van maandag 12 op dinsdag 13 maart rond 02.25 uur komen de twee aan bij de winkel. Ze slaan de ruit kapot met een grote steen. Binnen gaan ze aan de slag met het inladen van de tientallen zonnebrillen in grote vuilniszakken. Na ongeveer anderhalve minuut vertrekken ze weer.

Ze vluchten via het steegje aan de rechterkant van de winkel, richting de Prins Bernhardstraat. Mogelijk zijn ze daar in een auto gestapt. De politie komt graag in contact met getuigen die de mannen hebben gezien op hun vlucht. Ook mensen die weten waar de gestolen brillen nu zijn, worden gevraagd om zich te melden. Misschien hebben de daders geprobeerd om ze ergens te verkopen.



Herkent u de mannen?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem