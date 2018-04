Rugtas, laptop en horloge gestolen uit personeelsruimte McDonalds Den Haag

DEN HAAG - Personeel van een McDonalds restaurant in Den Haag is de dupe geworden van diefstal. Twee mannen zijn de personeelsruimte in geslopen en zijn vertrokken met onder andere een rugtas, een laptop en een horloge. De verdachten zijn duidelijk te zien op camerabeelden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 17 april. Meer zaken zijn hier vinden.

Op donderdag 8 maart even voor 21.00 uur komen drie mannen de McDonalds aan de Vlamingstraat binnen. Eén van hen blijft beneden, terwijl de andere twee naar de eerste verdieping gaan. Daar lukt het hen om ongezien de personeelsruimte binnen te komen.

Ze doorzoeken de ruimte en vertrekken met onder andere een rugtas, een laptop, een rijbewijs en een horloge van medewerkers van McDonalds. Die ontdekken de diefstal pas later. De politie is op zoek naar de twee mannen die in de personeelsruimte zijn geweest. De derde is onherkenbaar gemaakt, omdat hij niet bij de diefstal is betrokken.



Herkent u de mannen?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem