Man en vrouw werken samen om scheermesjes te stelen bij Kruidvat Zoetermeer

ZOETERMEER - Bij een filiaal van Kruidvat in Zoetermeer is voor ruim 200 euro aan scheermesjes gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe een man en een vrouw samenwerken om de buit ongezien mee te kunnen nemen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 17 april. Meer zaken zijn hier vinden.

De diefstal vindt plaats op donderdag 11 januari in het filiaal aan de Middelwaard. De man stopt eerst zijn mandje vol met scheermesjes, terwijl de vrouw in zijn buurt staat. Daarna lopen ze naar een ander pad en gooien daar alle scheermesjes in de tas van de vrouw.

De man rekent nog iets kleins af bij de kassa en misleidt dan de verkoopster die hem al even in de gaten hield. Maar omdat ze niet daadwerkelijk heeft gezien dat hij heeft gestolen, laat ze hem gaan. De vrouw is dan al naar buiten met de buit.



Herkent u de man en de vrouw?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem