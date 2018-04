Verdachte moord Bodegraven werd begeleid door hulpinstanties

BODEGRAVEN - De 41-jarige man uit Bodegraven die betrokken zou zijn bij de dood van zijn partner is bekend bij de gemeente. Dat zegt burgemeester Christiaan van der Kamp van Bodegraven. De man werd zondagochtend aangehouden, nadat er een dode vrouw in zijn huis aan de Trompstraat werd gevonden.

De burgemeester betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden. Hij bevestigt dat het gezin door hulpinstanties werd begeleid. Buren vertelden eerder al aan Omroep West dat de verdachte psychische problemen heeft.



Ze hebben de situatie niet goed ingeschat Een buurvrouw

Relationele sfeer

'Hij was psychisch ziek. De kinderen waren uit huis geplaatst en dat gaf veel verdriet en stress', zegt een buurvrouw. Ze vindt dat hulpinstanties meer hadden moeten doen. 'Ze hebben de situatie niet goed ingeschat', zegt de vrouw.

Zondagochtend werd een 35-jarige vrouw dood gevonden in het huis aan de Trompstraat. De politie gaat uit van een misdrijf 'in de relationele sfeer'. Volgens een buurvrouw kwam de man van het gezin zondagmorgen in de war bij haar huis aan. Hij zou onder meer hebben gezegd dat er iets met zijn vrouw was. De buurvrouw heeft vervolgens de hulpdiensten gebeld.

De politie wil niets kwijt over de zaak. De 41-jarige man uit Bodegraven zit nog vast.