Tieners aangehouden voor overvallen op pizzakoeriers

DEN HAAG - De politie heeft maandag zes minderjarige jongens uit Den Haag aangehouden voor de overvallen op pizzakoeriers. Tussen half januari en half maart werden vijf keer pizzakoeriers beroofd.

De overvallen vonden plaats in de Schilderswijk of in de directe omgeving daarvan. De pizzakoeriers werden met een valse bestelling naar een adres gelokt. Als ze daar aankwamen, deed er niemand open, maar werden ze opgewacht door een groep en overvallen.

Door onderzoek kwamen de zes verdachten, van 14 en 15 jaar oud, in beeld en zijn ze aangehouden. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen worden gedaan.