Pauline Krikke over blowverbod: 'Alle partijen die nu kritiek hebben, hebben gewoon ingestemd'

DEN HAAG - Pauline Krikke trekt zich niks aan van de politieke partijen die kritiek leveren op het recente blowverbod. Volgens de Haagse burgemeester hebben namelijk alle partijen vorig jaar ingestemd met het verbod.

'Vorig jaar april is er een debat geweest over dit blowverbod, het is toen als hamerstuk door de gemeenteraad gegaan,' vertelt Krikke aan Omroep West, 'dus alle partijen die nu kritiek hebben, hebben gewoon ingestemd met wat er op tafel is gelegd.'

Een aantal partijen heeft kritiek geuit op het blowverbod dat vrijdag is ingegaan. In dertien gebieden in Den Haag is het nu verboden om te blowen. Het verbod is ingesteld na veel klachten van omwonenden over stank- en geluidsoverlast.



'Blowverbod is gericht op groepen'

De burgemeester laat weten dat het blowverbod voornamelijk is gericht op groepen die op straat hangen en die zowel alcohol als softdrugs gebruiken. 'Het gaat mij echt niet om die ene persoon die een jointje wil roken. Het is fijn dat de politie nu groepen aan kan pakken die overlast veroorzaken,' aldus Krikke.

'Het is raar dat je een groep kunt wegsturen die overlast veroorzaakt omdat alcohol wordt gebruikt, maar dat dat met softdrugs niet kan. Het is fijn dat drank en softdrugs nu in dezelfde gebieden verboden zijn, dat het verbod gelijk is getrokken,' legt Krikke uit.



'Overbodig'

De Haagse Stadspartij vindt dat de aanwijzing van de gebieden waar het blowverbod geldt langs de gemeenteraad had gemoeten. 'Dit is iets waar we over moeten kunnen debatteren,' aldus raadslid Peter Bos van de HSP.

'Dit besluit is volstrekt overbodig en onzinnig,' aldus Bos, 'ik kan me uit de afgelopen twintig jaar geen enkele mail of brief herinneren van mensen die zich hier aan storen, dus ik snap niet dat de burgemeester zegt dat er geklaagd wordt.' Bos stelt dat de bestaande APV genoeg ruimte biedt om overlast aan te pakken.