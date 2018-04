Deel dit artikel:











Verkeersruzie loopt uit op steekpartij Foto: Regio15

DEN HAAG - Op de Melis Stokelaan in Den Haag is maandagmiddag iemand neergestoken na een verkeersruzie. Een automobilist en een fietser zouden volgens de politie onenigheid hebben gekregen, waarna één van hen de ander neerstak. De dader is gevlucht.

Een traumahelikopter kwam ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. De verdachte is te voet gevlucht richting het Zuiderpark. De politie is op zoek naar een donkergetinte man van ongeveer 35 jaar oud en 1.75 meter lang. Hij draagt zwarte kleding en een zwarte rugtas.