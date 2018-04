Michel Rogier (CDA) toch een beetje in Haagse gemeenteraad

DEN HAAG - CDA'er Michel Rogier wordt fractievertegenwoordiger voor zijn partij in de Haagse gemeenteraad. Hij gaat de functie invullen samen met Ismet Bingöl. Rogier was raadslid tot aan de verkiezingen van vorige maand, maar verloor zijn zetel aan een partijgenoot die meer voorkeurstemmen kreeg.

De partijleiding had Rogier op de derde plaats van de kieslijst gezet, normaal gesproken genoeg voor een zetel, maar hij werd voorbijgestreefd door Kavish Partiman. Met de functie als fractievertegenwoordiger komt Rogier, die raadslid was sinds 2010, toch een beetje terug in de raad. Hij kan in die hoedanigheid commissievergaderingen bijwonen en daarin het woord voeren. Rogier blijft woordvoerder mobiliteit voor zijn partij.

Ismet Bingöl kreeg zo'n 1100 voorkeurstemmen, net niet genoeg voor een zetel in de raad, maar het CDA wil ook hem inzetten als fractievertegenwoordiger. Bingöl is een actieve bewoner van en ondernemer in de Schilderswijk. Hij wil zich inzetten voor meer woningen en parkeerruimte in de buurt.