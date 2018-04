West Wekker: Krikke over blowverbod en pizzafeestje na overval

DEN HAAG - Goedemorgen! Wrijf de slaap rustig uit je ogen en lees jezelf helemaal op de hoogte met onze West Wekker. Met vandaag onder meer aandacht voor een 19-jarige Rotterdammer die is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij een shishalounge.

1. Rotterdammer (19) aangehouden voor dodelijke schietpartij shishalounge

Het rechercheteam van de politie heeft een 19-jarige Rotterdammer aangehouden als verdachte van de schietpartij in shishalounge VLVT in de Laan van Meerdervoort in Den Haag. Tijdens het schietincident kwam de 17-jarige Azad om het leven.

2. Pauline Krikke over blowverbod: 'Alle partijen die nu kritiek hebben, hebben gewoon ingestemd'

Pauline Krikke trekt zich niks aan van de politieke partijen die kritiek leveren op het recente blowverbod. Volgens de Haagse burgemeester hebben namelijk alle partijen vorig jaar ingestemd met het verbod. 'Vorig jaar april is er een debat geweest over dit blowverbod, het is toen als hamerstuk door de gemeenteraad gegaan', vertelt Krikke aan Omroep West, 'dus alle partijen die nu kritiek hebben, hebben gewoon ingestemd met wat er op tafel is gelegd.'

3. Bonden dreigen met staking in streekvervoer

Chauffeurs van de streekbussen dreigen 30 april en 1 mei het werk neer te leggen als de werkgevers niet met betere cao-voorstellen komen. Dat meldt vakorganisatie FNV. De vervoerders hebben hier een week de tijd voor. Als zij dan niet voldoende tegemoetkomen aan de wens van de werknemers om bijvoorbeeld de werkdruk te verminderen, volgen acties.

4. Pizzeria bedankt buurt met feestje voor steun na overval

Een straatfeest op een maandagavond. Het gebeurde in de Chasséstraat in Den Haag, waar de eigenaars van pizzeria Etna De Buurman gisteren een feestje gaven voor de buurt. Als bedankje voor de steun na een overval.

5. Boeren moeten wijken voor nieuwe natuur in Krimpenerwaard

In de gemeente Krimpenerwaard zijn de eerste resultaten zichtbaar van het nieuwe natuurgebied Veenweiden dat hier sinds vorig jaar wordt ontwikkeld. Het gaat hierbij om een gebied van in totaal liefst 2250 hectare, een groenstrook die grotendeels langs de Hollandsche IJssel loopt. Maar de aanleg van de nieuwe natuur gaat niet zonder slag of stoot, want sommige agrariërs moeten wijken voor het nieuw aan te leggen natuurgebied.

Weer: We krijgen te maken met veel zon en met temperaturen van zo'n zestien graden bij zee en zeker negentien graden elders in de regio.

Vanavond op TV West: Team West

Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.