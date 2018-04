Deel dit artikel:











Auto vat vlam en brandt uit in Zoetermeer De brandweer bluste het vuur. (Foto: Regio15)

ZOETERMEER - In Zoetermeer is in de nacht van maandag op dinsdag een auto in vlammen opgegaan.

De auto stond op een parkeerplaats langs de Afrikaweg, bij de zogenoemde 'lus' naar de Zuidweg. De gewaarschuwde brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Hoe het vuur kon ontstaan, wordt onderzocht.