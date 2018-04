Deel dit artikel:











Maanden werken aan muurschildering van honderden vierkante meters De muurschildering moet komende maand helemaal af zijn. (Foto: Mariët Overdiep)

WADDINXVEEN - Volgens de kunstenaar is het de grootste muurschildering van het Groene Hart. Of dat echt zo is, is niet helemaal duidelijk. Maar dat de muurschildering van kunstenaar Ruud Kooger groot is, staat vast. Honderden vierkante meters muur bij het nieuwe station Waddinxveen Triangel worden door de kunstenaar beschilderd met elementen uit de streek.

Kooger is een echte Waddinxvener en is apetrots dat hij de muren onder het nieuwe station mag schilderen. Maar een makkelijke klus is het niet. 'Je moet echt goed uitdokteren hoe je dit gaat doen', legt hij dinsdagochtend uit op Radio West. 'Het is in totaal vijfhonderd vierkante meter.' De kunstenaar heeft drie ontwerpen gemaakt en de inwoners van het dorp konden stemmen op hun favoriet. Uiteindelijk is gekozen voor een landelijk tafereel met veel elementen uit Waddinxveen. 'Je ziet hier de windmolens langs de A12, een deel van het bedrijventerrein. Maar ook veel koeien en gras. Het is echt een vrolijk, landelijk geheel', aldus Kooger.

Tunnel Bijzonder is ook dat de fietstunnel van special beton gemaakt is, zodat er makkelijk op geschilderd kan worden. Het station Waddinxveen Triangel en de bijbehorende fietstunnel werden eerder dit jaar feestelijk geopend. LEES OOK: Reizigers blij met nieuwe station Waddinxveen Triangel: 'Dit is makkelijk'