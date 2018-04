DEN HAAG - Een week. Zo lang krijgen de werkgevers in het streekvervoer de tijd om met een nieuw cao-voorstel te komen. Anders dreigen chauffeurs 30 april en 1 mei het werk neer te leggen.

'Chauffeurs hebben er weinig vertrouwen in dat de werkgevers bereid zijn maatregelen te treffen om de werkdruk te verminderen', legt Wilfred Jonkhout van vakbond FNV uit.

Op 4 januari staakten de streekbuschauffeurs ook al. Dit leverde veel overlast op voor de reizigers. 'Dit kun je ook nu verwachten als het werk neergelegd wordt', vertelt Jonkhout. 'Hier gaan mensen last van hebben. We proberen de overlast te beperken door dit tijdig aan te geven. Maar we hebben het gevoel dat we niet anders kunnen om de werkgevers aan tafel te krijgen en te zorgen dat zij met betere voorstellen komen.'



Raar

De werkgevers hebben volgens de Jonkhout teleurgesteld gereageerd op het voornemen van de chauffeurs om weer te gaan staken. 'Wij vinden dit raar. Zíj willen geen stappen ondernemen om de werkdruk te verminderen. Onze mensen voelen dat het water hen aan de lippen staat. Er moet iets gebeuren om tot een akkoord te komen.'