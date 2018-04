Ypenburgse scooterzaak verkocht gestolen scooters

DEN HAAG - Een scooterzaak aan de Laan van Waalhaven in Den Haag is maandagmiddag gesloten, omdat er gestolen scooters zouden worden verkocht. Dat meldt de gemeente aan Omroep West. De deuren van het bedrijf moeten voor onbepaalde tijd dicht blijven.

Op het raam van de scooterzaak 'Scooter-Ypenburg' hangt sinds maandag een brief met de mededeling 'dat het verboden is het perceel te betreden en/of er te verblijven'. Volgens een woordvoerder van de gemeente Den Haag is er in februari 'op basis van signalen' een controle uitgevoerd bij het bedrijf. Daarbij zijn gestolen goederen aangetroffen, waarbij mogelijk sprake is van heling.

De burgemeester heeft de zaak voor onbepaalde tijd gesloten, omdat zij het aannemelijk vindt dat de Ypenburgse scooterzaak zich schuldig maakt aan heling. De burgemeester is hierbij door de bestuursrechter in een uitspraak van 13 april in het gelijk gesteld. Naast deze bestuurlijke maatregel loopt er ook nog een strafrechtelijk onderzoek.



Digitaal Opkopers Loket

Den Haag heeft sinds oktober 2017 het Digitaal Opkopers Loket: een meldpunt waar opkopers zich kunnen aanmelden (www.denhaag.nl/opkopersloket). Bij dit loket registreren opkopers helinggevoelige goederen in een register, zodat gestolen spullen die doorverkocht worden, sneller op te sporen zijn. Door opkopers dit te laten gebruiken wil de gemeente de bonafide opkopers scheiden van de malafide opkopers.

Straatroven, (woning)inbraken en overvallen hebben een grote impact op de slachtoffers. Heling is dus veelal het gevolg van wat wordt genoemd een high-impact-crime. Door de aanpak met het Digitaal Opkopers Register en Loket wordt de afzetmarkt verkleind, omdat gestolen goederen sneller boven water komen. In Den Haag zijn ruim 2000 opkopers en handelaren gevestigd. Zij zijn verplicht zich aan te melden bij het loket.