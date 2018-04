DEN HAAG - Een auto is dinsdagochtend op zijn dak beland na een botsing met een andere auto op de kruising van de Vailliantlaan met het Paletplein in Den Haag.

De botsing gebeurde rond 8.45 uur. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Vanwege de aanrijding is de hele kruising is afgesloten, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Hoe het is met de bestuurder van de auto die op het dak belandde, kan de politie nog niet zeggen.