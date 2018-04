Tennistoernooi TEAN International 2018 gaat niet door: 'Eisen worden steeds hoger'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het TEAN International-tennistoernooi in Alphen aan den Rijn gaat dit jaar niet door. De organisatie kreeg de begroting niet rond. 'Teleurstellend', knikt toernooidirecteur Raimond van Eck. 'De tenniswereld heeft het op dit moment moeilijk. '

'De toenemende eisen die aan ons als organisatie gesteld worden, zijn steeds hoger', vertelt Van Eck. 'Denk onder meer aan de hospitalitykosten. Daar moet je zo'n twintigduizend euro voor rekenen. Tel daar het prijzengeld en de rest van de organisatiekosten bij op, dan heb je het over zo'n 220.000 tot 250.000 euro.'

Dat wordt te veel voor de organisatie. 'Wij doen het met alleen sponsorgeld', legt de directeur van challenger-tennistoernooi uit. 'Vorig jaar - toen het toernooi werd gewonnen door de Est Jurgen Zopp - hebben we echt een topprestatie geleverd door een hogere begroting dan voorafgaande jaren te realiseren, maar voor dit jaar is het niet gelukt.'



Nieuwe opzet

Of er in 2019 wel weer een TEAN International wordt georganiseerd, durft Van Eck niet te zeggen. 'Mogelijk wel, of het jaar daarop', houdt hij een slag om de arm. 'We kijken of er een nieuwe opzet mogelijk is en wat we extra kunnen doen om sponsoren en toeschouwers te trekken. Maar we willen een gemengd toermooi, met mannen én vrouwen.'