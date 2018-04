Verdachte Hagenaar (34) langer vast voor liquidatie Amsterdam

DEN HAAG - De 34-jarige Hagenaar die verdachte is in de zaak rondom de liquidatie van de broer van kroongetuige Nabil B. blijft langer vastzitten. Hij wordt verdacht van wapenbezit en medeplichtigheid. De rechtbank in Amsterdam heeft besloten dat hij nog zeker negentig dagen in zijn cel moet blijven.

Eerder werd ook een 34-jarige vrouw uit Wassenaar aangehouden. Zij was de huisgenoot van de 34-jarige Hagenaar, maar zij kwam op donderdag 12 april weer vrij. De 34-jarige vrouw werd verdacht van wapenbezit, maar was volgens het Openbaar Ministerie niet medeplichtig. Ook een 31-jarige plantenkweker in De Lier heeft begin april ook een week vastgezeten, maar hij werd na een week weer vrijgelaten.

Naast de Hagenaar, moet ook een 41-jarige man uit Hilversum zijn tijd langer in de gevangenis spenderen. De Hilversummer wordt ervan verdacht de schutter te zijn geweest.



Kroongetuige

De 41-jarige Reduan B. werd 29 maart in zijn bedrijfspand doodgeschoten. Het slachtoffer was geen bekende van justitie, maar zijn broer Nabil (30) is kroongetuige verdachte in de juridische strijd tegen de zogenoemde 'Mocro-oorlog', criminelen die in verband worden gebracht met tal van liquidaties in de onderwereld.

