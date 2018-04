Dominee preekt over dood van een kind, een dag later komt zijn dochter (14) om

GOUDA - 'Kun je na het overlijden van je zoon of dochter zeggen: Uw wil geschiedde?' Afgelopen zondag stelde de gereformeerde dominee Wijnand Zondag deze vraag nog tijdens zijn preek. De volgende dag krijgt hij afschuwelijk nieuws. Zijn dochter Rhodé (14) is bij een verkeersongeluk om het leven gekomen.

Rhodé zat in 2 vwo van het Driestar College in Gouda. Het meisje zat op de fiets toen ze maandag door onbekende oorzaak onder een lijnbus terecht kwam. Het meisje overleed ter plekke aan haar verwondingen.

De dominee verwees zondag tijdens zijn preek in de avonddienst in de gereformeerde gemeente naar het recente overlijden van de dochter van ChristenUnie-staatssecretaris Paul Blokhuis. 'Dan is ze gestorven, iedere minuut denk ik aan haar en dan moet je je werk weer doen. En dan zeggen: 'Uw wil geschiedde?' Het zou je zoon of dochter maar zijn...'



'Godgegeven voorbereiding op het overlijden'

'Voor het schrijven van een preek wordt door dominees vaak om de leiding van Gods geest gebeden', legt Jeffrey Schipper uit. Hij is redacteur van CIP, een online magazine voor christenen. 'Veel christenen ervaren deze preek van dominee Zondag als een Godgegeven voorbereiding op het overlijden van zijn dochter.'

Dominee Zondag preekte verder over de twijfels en werd heel persoonlijk over zijn eigen twijfels: 'Het zal je dochter maar zijn, het zal je zoon maar zijn. Uw wil geschiede! Ik zit wel eens te denken:Zou ik het kunnen? Ik ben zo bang dat ik in opstand kom. Als ik al een beetje pijn heb kom ik al in opstand. Dan denk ik 'Here waarom heb ik zo’n pijn, ik moet mijn werk toch doen'. Het moet maar even tegen zitten en dan nog zeggen: Uw wil geschiede. Dat is de werkelijkheid. Dat is wel wat jezus zijn discipelen heeft geleerd.'

Luister hier naar een fragment uit de preek van dominee Zondag.