Haagse ontwerper steekt Residentie Orkest in musici-proof kostuum Detail van het nieuwe kostuum (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - De mannelijke musici van het Residentie Orkest krijgen na 114 jaar een nieuw model kostuum. De kleding is van de hand van de Haagse ontwerper Michael Barnaart van Bergen. In het Zuiderstrandtheater in Den Haag probeerden de musici dinsdag hun nieuwe tenue uit.

'Musici doen eigenlijk iedere avond aan topsport,' vertelt de trotse Barnaart van Bergen, 'dus het moet eruit zien als een pak, maar het moet ook voldoen aan topsporteisen.' Daarom komt bij het maken van de nieuwe kostuums meer kijken dan op het eerste oog lijkt. Ieder instrument eist namelijk andere kledingvoorschriften. Zo mag bij de violisten de strijkstok niet in een zakje of flapje blijven steken, mogen manchetknopen niet tegen de klankkast tikken en de kraag mag niet te hoog zijn.



Ingetogen smoking 'De muziek en de musici moeten spreken,' legt Barnaart van Bergen uit. Een uitdossing is dan ook uit den boze. 'Ik heb een ingetogen ontwerp gemaakt,' legt hij uit, 'zodat de aandacht van het publiek bij de muziek blijft.' Zijn inspiratie voor de nieuwe pakken haalde deontwerper bij het orkest zelf. 'Als ik denk aan het Residentie Orkest, denk ik aan klassieke muziek. Dus ook aan een modeklassieker: de smoking.'

Men only De kostuums zijn tijdens het Koningsdagconcert op 27 april voor het eerst te bewonderen. Alleen de mannelijke leden van het Residentie Orkest dragen een nieuw kostuum, de vrouwen wilde liever zelf hun kleding blijven kiezen.