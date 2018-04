Deel dit artikel:











Haagse VVD wil 'duidelijkere routebeschrijving naar Scheveningen'

DEN HAAG - VVD Den Haag is de ellelange files en het gezigzag van auto's die een parkeerplek zoeken in de nauwe Scheveningse straten zat. De fractie wil zich zo snel mogelijk richten op een 'betere en efficiëntere' bewegwijzering naar het strand en haar parkeergarages. 'Laten we nou een beetje praktisch zijn!'

Volgens de Haagse partij moet de weg naar de Scheveningse parkeergarages al op de toegangswegen naar Den Haag worden aangegeven. 'Het moet in de mind van de toeristen zitten dat zij niet naar Scheveningen rijden, maar naar de parkeergarages', vertelt VVD-raadslid Det Regts aan Omroep West. 'Eigenlijk moet het halverwege Zoetermeer al aangegeven worden.' Volgens Regts ligt het probleem niet bij dagjesmensen die in de wijken rondom het strand een gratis plekje proberen te scoren. 'Ik denk dat je gewoon goed duidelijk moet maken: parkeren Scheveningen? daarheen!'

ADO Daarnaast wil Regts meer parkeergelegenheid rondom de stad creëren, door bijvoorbeeld de parkeerplaats bij ADO te gebruiken, als er geen wedstrijd is. Een shuttlebus zou dan de strandgangers naar Scheveningen brengen. De nieuwe coalitie moet nog even gevormd worden, maar daarna wil de VVD zo snel mogelijk met dit plan aan de slag. Det Regts ziet graag voor de zomer al nieuwe borden langs de snelweg staan. 'Ik weet niet of er interesse voor is binnen de Haagse gemeente, maar ik kan mij niet voorstellen dat er mensen tegen zijn', besluit Regts hoopvol.