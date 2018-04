Brand bij AIVD in Zoetermeer, twee gewonden

ZOETERMEER - In het gebouw van veiligheidsdienst AIVD in Zoetermeer is dinsdag aan het einde van de ochtend brand uitgebroken. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt, zegt een woordvoerder van de brandweer tegen Omroep West.

Het vuur brak uit in een technische ruimte. Volgens de woordvoerde heeft iemand brandwonden opgelopen. Het gaat om een medewerker van de AIVD. Die is naar een ziekenhuis gebracht. Een ander heeft rook ingeademd en is daarvoor behandeld in een ambulance. Ook is er een traumehelikopter geland bij het gebouw van de AIVD. Of het gespecialiseerde medische team aan boord daarvan in actie moest komen is niet bekend.



Automatische melding

De brandweer kreeg rond kwart voor twaalf dinsdagochtend een automatische brandmelding binnen. Even later constateerden brandweerlieden dat er daadwerkelijk brand was in het gebouw, het voormalige ministerie van Onderwijs. De oorzaak van de brand is niet duidelijk.

Rond vijf over twaalf was het vuur geblust, zegt de brandweer. Tientallen medewerkers moesten vanwege de brand hun werkplek tijdelijk verlaten. De brandweer heeft het pand geventileerd, waardoor ze weer terug konden naar hun werkplek. Sommige mensen zijn volgens de woordvoerder erg geschrokken van de brand.