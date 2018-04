Man die scooterrijder stak, mishandelde ook automobilisten

DEN HAAG - De man die maandagmiddag een scooterrijder stak op de Melis Stokelaan in Den Haag had korte tijd daarvoor een automobiliste en een man mishandeld. Dat meldt de politie dinsdag.

De automobiliste - een 32-jarige vrouw uit Den Haag - was op de kruising van de Fruitweg met de Troelstrakade bijna in botsing gekomen met agressieve man, die daar fietste. De fietser ontstak daarop in woede. Hij gaf de vrouw door het openstaande autoraam meerdere klappen op haar hoofd. Een 49-jarige Delftenaar die achter de vrouw reed en dit zag gebeuren, probeerde de man weg te trekken. Die werd daarop zelf ook geslagen.

Daarna ging de fietser er vandoor richting de Melis Stokelaan. Daar stak hij een scooterrijder, die de mishandeling had gezien en hem daarop wilde aanspreken. Deze man - een 27-jarige Hagenaar - liet een oppervlakkige steekwond op en mocht na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis.



Signalement

De verdachte is een donkere man met een kort Afro-kapsel en een ongeschoren gezicht/baardje. Hij wordt 35 jaar oud geschat en is 1,75 meter lang. Hij droeg zwarte werkkleding, een zwarte rugtas en verplaatste zich op een witte damesfiets.