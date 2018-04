Deel dit artikel:











LIVEBLOG: SC Heerenveen - ADO Den Haag Lex Immers in een luchtduel met Kik Pierie tijdens ADO - Heerenveen. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag wacht dinsdagavond in speelronde 32 van de eredivisie het belangrijke uitduel met SC Heerenveen. Inzet is plaats acht op de ranglijst, die aan het eind van de rit hoogstwaarschijnlijk een ticket voor de play-offs om Europees voetbal met zich meebrengt. Heerenveen en ADO hebben hetzelfde puntenaantal, maar de Friezen hebben een beter doelsaldo. Alles over de wedstrijd (aftrap om 20.45 uur) is live te volgen via 89.3 FM Radio West en dit liveblog.

