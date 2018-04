Deel dit artikel:











Zet politici aan het werk: Dit wil jij dat er in Den Haag verandert Haagse onderhandelaars (v.l.n.r): Kapteijns (GroenLinks), Revis (VVD), De Mos (Groep de Mos), Van Asten (D66)

DEN HAAG - Wat wil jij? Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks onderhandelen in Den Haag over een coalitieakkoord. Maar wat moet het stadsbestuur volgens jou regelen? Vul het formulier hieronder in en wij brengen jouw knelpunten, oplossingen en ideeën naar de onderhandelingstafel. Al meer dan honderdvijftig anderen vulden het formulier voor het 'Haagse verlanglijstje' in.

Vorige week is het lijstje op onze site gezet. Sindsdien stromen de reacties binnen. Bedankt daarvoor, we zijn er erg blij mee! Nieuwe reacties zijn natuurlijk nog altijd van harte welkom, zie hieronder. Jullie reageerden tot nu toe trouwens vooral op het gebied van verkeer, parkeren en bereikbaarheid. Er kwamen niet alleen klachten binnen, maar ook oplossingen. Sjoerd Klaassen loopt bijvoorbeeld aan tegen het parkeren in het Zeeheldenkwartier. 'Parkeren in de Zeeheldenbuurt is zo ongeveer onmogelijk voor de werkende burger die zijn auto nodig heeft om van en naar het werk te gaan', schrijft hij aan de onderhandelaars. Klaassen heeft ook een oplossing. 'Geen rekeningrijden maar rekeningsparkeren. Mensen die de auto zelden gebruiken maar wel een parkeerplaats bezet houden, extra belasten.'

Asociale automobilisten J.F. Mik stoort zich aan automobilisten die de oversteekplaatsen op de Gaarde blokkeren. 'Dat doen asociale automobilisten die hun auto's ervoor parkeren. Waarom hebben oversteekplaatsen geen beschermde status?' Ook hebben veel Hagenaars opmerkingen over duurzaamheid en milieu. Solange Pompl loopt bijvoorbeeld aan tegen het ontbreken van mogelijkheden om groente- fruit- en tuinafval te lozen in het Regentessekwartier. Ze wil aan de onderhandelaars het volgende meegeven: 'Zouden jullie kunnen kijken of het mogelijk is om GFT-afval te recyclen?' Ook zou ze elk huishouden een GFT-emmer willen meegeven.

Wijkcentrum De Kruin Eduard Bekker komt terug op de sloop van het pand van wijkcentrum De Kruin in de Bomenbuurt. 'Sinds de sloop hebben wij geen wijkcentrum meer', schrijft Bekker. De onderhandelaars roept hij op om zich ervoor in te zetten om weer een buurtcentrum te openen. Heeft u ook ideeën voor de onderhandelaars? Zet de politici aan het werk en vul het formulier in. » Klik op deze link om het formulier vanuit de app in te vullen