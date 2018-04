Deel dit artikel:











Parkiet omgekomen bij brand, kind voorkomt 'erger' De brand in de Drebbelstraat was korte tijd uitslaand. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - De brandweer heeft dinsdagmiddag een persoon gered uit een woning in de Drebbelstraat in Den Haag. In de portiekwoning was brand uitgebroken in de keuken, door een pannetje dat op het vuur stond. De brandweer roemt het optreden van een kind dat in de woning aanwezig was. De jongen heeft adequaat gehandeld door meteen het noodnummer te bellen, zo zegt de brandweer.

In de woning op de eerste verdieping van een portiekflat waren meerdere mensen aanwezig. Een daarvan is door de brandweer gered met een zogeheten vluchtmasker. Twee personen zijn nagekeken in de ambulance, maar raakten verder niet gewond. Omdat de brand korte tijd uitslaand was, werden ook enkele naastgelegen woningen ontruimd. Een parkiet die in de woning aanwezig heeft het niet gered, zo laat de woordvoerder weten.