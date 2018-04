Advies aan Hoge Raad: 'Zaak kindermishandeling Roeloefarendsveen opnieuw bekijken'

ROELOFARENDSVEEN - Het hof moet opnieuw kijken naar de zaak van Petra T. Dat adviseert Ad Machielse, de advocaat-generaal (een onafhankelijke advocaat) aan de Hoge Raad. Petra T. uit Roelofarendsveen werd mei 2017 in hoger beroep veroordeeld tot 4,5 jaar cel vanwege poging tot doodslag op haar destijds 12-jarige stiefdochter en 15-jarige zoon.

De ouders gebruikten kou als straf. Volgens het OM moest het meisje onder meer in de vrieskou op een natte matras slapen bij een open raam. Dit leidde ertoe dat zij in februari zo ernstig onderkoeld raakte dat ze een hartstilstand kreeg en enige tijd in coma lag. Medici sloegen alarm toen ze zagen dat het meisje onverklaarbare verwondingen aan haar lichaam had. T. ging bij de Hoge Raad in beroep tegen haar veroordeling.

Machielse stelt juist dat het leven van de stiefdochter mogelijk gered is omdat de stiefmoeder zelf tijdig de hulpdiensten waarschuwde. Zo'n omstandigheid levert een zogenoemde 'strafuitsluitingsgrond' op en staat daarmee aan een veroordeling voor poging tot doodslag in de weg.



Vervolg onbekend

Of de Hoge Raad het advies overneemt is op dit moment niet bekend. De Hoge Raad hoeft het advies van advocaat-generaal Machielse niet te volgen. Op welke termijn er een besluit valt, is onduidelijk. De Hoge Raad was dinsdag niet voor commentaar bereikbaar.

Lees hier de hele uitspraak.

