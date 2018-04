14 miljoen euro verlies in 2017 voor Den Haag

DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft vorig jaar meer geld uitgegeven dan gepland. In totaal wordt 2017 afgesloten met een tekort van bijna veertien miljoen euro. Dat is geen goed nieuws voor de partijen die nu aan het onderhandelen zijn over een nieuwe coalitie. Zij moeten komende jaren de hand op de knip houden.

De redenen voor het tekort van veertien miljoen euro lopen uiteen. Zo worstelt Den Haag al jaren met de bijstandsuitkeringen, omdat het Rijk in 2015 aan ander systeem invoerde voor de gemeentelijke geldverdeling. Het tekort in 2017 was in totaal bijna 57 miljoen euro. Daar werd vooraf rekening mee gehouden. Maar toch: het leverde een nadeel op van 24 miljoen euro.

Er ging in 2017 ook veel meer geld naar jeugdhulpverlening. Dat leidde tot een tekort van ruim veertien miljoen euro. Ook kost de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die ervoor moet zorgen dat niet-zelfredzame mensen langer thuis kunnen wonen, meer geld dan gedacht: bijna acht miljoen euro. Er was meer geld nodig voor consulenten die beoordelingen uitvoeren.



Financiële meevallers

Verder is de gemeente veel meer geld kwijt aan huisvesting van de eigen ambtenaren. Die kostenpost heeft een prijskaartje van bijna zeven miljoen euro.

Daar staan ook een paar voordelen tegenover. Zo gaf Den Haag minder uit aan werkgelegenheidsprojecten dan gepland. Ook zorgt de exploitatie van grond voor meevallers, bijvoorbeeld omdat er minder schadeclaims binnenkwamen dan gedacht bij de aanleg van de Rotterdamsebaan. Een voordeeltje van 8,2 miljoen euro. Verder komt meer geld binnen door betaald parkeren (3,6 miljoen euro) en belastingen.

De totale begroting van Den Haag bedraagt bijna 2,4 miljard euro. Er is dus sprake van een klein tekort, constateert wethouder Tom de Bruijn (D66, Financiën). 'Het tekort kan ook worden opgevangen door de reserves die de gemeente heeft. We laten de financiën gezond achter voor een volgend college', stelt hij in een verklaring.



Investeringen

Volgens de wethouder hebben de investeringen die de gemeente heeft gedaan in bijvoorbeeld economie, werk en inkomen ook tot resultaten geleid, zoals een dalende werkloosheid en groei van het toerisme. Volgens hem is daarom sprake van een 'degelijk financieel beleid' de afgelopen jaren.

Dat Den Haag nu geen geld overhoudt betekent dat de onderhandelende partijen Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks niet kunnen beginnen met al te veel financiële ruimte. Daar komt bij dat uit een financiële prognose voor de komende jaren blijkt dat een nieuw college volgend jaar incidenteel vijf miljoen extra kan uitgeven. Dat bedrag loopt op tot 43 miljoen tot en met 2021. Die bedragen zijn in het verleden wel eens hoger geweest.