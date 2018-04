Scenario ADO voor play-offs: verliezen uit den boze

DEN HAAG - Lex Immers was na afloop van ADO Den Haag - FC Twente duidelijk. Minstens 47 punten hebben de Hagenezen nodig om de play-offs te halen. Vandaag kan in en tegen Heerenveen een reuzenstap richting dat aantal worden genomen. Bij winst staat de residentieclub op 46 punten. Maar wat zijn de scenarios als de mannen van Fons Groenendijk met minder dan drie punten naar huis komen?

FC Utrecht is nagenoeg zeker van de vijfde plaats in de competitie en daarmee ook de play-offs. De overige drie plaatsen moeten worden verdeeld tussen ADO, Vitesse, PEC Zwolle en SC Heerenveen.



Winst

Het grote voordeel bij een overwinning vanavond is dat ADO alles in eigen hand heeft. De groengelen wippen in de stand over Heerenveen heen en staan dan op zijn minst achtste. Dat is aan het einde van het seizoen genoeg voor de play-offs.

Wel heeft ADO nog een lastig programma. Landskampioen PSV komt over anderhalve week in Den Haag op bezoek. In de laatste speelronde treffen de hofstedelingen Roda JC; dat dan wellicht een laatste kans heeft om nacompetitie te voorkomen.



Jonge talenten

Het is mogelijk dat PSV jonge talenten de kans geeft omdat ze in Eindhoven toch al kampioen zijn. Daarnaast kan het zijn dat Roda JC op de laatste speeldag zeker weet dat het nacompetitie moet spelen en mankrachten spaart. Dit scenario werd op de persconferentie ook aan Groenendijk voorgehouden.

Gelijkspel

Mocht het treffen in Friesland in een remise eindigen, dan wordt het een stuk lastiger. ADO blijft dan sowieso op doelsaldo negende staan. Wel moet er dan tegen PSV minstens een punt worden gehaald en is men afhankelijk van de resultaten op andere velden. Heerenveen ontvangt op de laatste speeldag Feyenoord in eigen huis, terwijl PEC Zwolle naar AZ moet. Beide bekerfinalisten zijn op dat moment zeker van Europees voetbal en spelen nergens meer om.

Verlies

Als ADO vanavond geen punten pakt, gaat het er heel somber uitzien. De wedstrijden tegen PSV en Roda JC moeten dan worden gewonnen worden en andere clubs moeten punten laten liggen. Verliezen is dus eigenlijk uit den boze.

