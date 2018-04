Kilometers snelweg lijken verdwenen, hoe kan dat?

DEN HAAG - Waar zijn de eerste kilometers van de A12 gebleven? Het eerste hectometerbordje dat je tegenkomt als je de Utrechtsebaan vanuit de stad oprijdt, staat op 1,8 en niet op 0,0. 'Hoe kan dat?', Jasper van der Burg stelde ons deze vraag in onze rubriek Rake Vragen. 'Want het stuk dat je aflegt vanaf het moment dat je de A12 opkomt tot het eerste bordje, is hooguit een paar honderd meter en niet twee kilometer.'

'Dat is om praktische redenen', stelt woordvoerder Michel de Vos van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid. 'Stel je voor dat een weg begint bij hectometerpaaltje 0,0 en doorloopt tot 200 kilometer. Dat zijn dan 2001 hectometerborden. Als een weg vervolgens drie kilometer langer wordt aan het einde van de weg, dan is er natuurlijk niks aan de hand. Maar als de weg aan het begin drie kilometer langer wordt, dan wordt het lastiger.'

Rijkswaterstaat geeft aan dat ze geen negatieve hectometrering willen. 'Een negatieve hectometertelling zou al eenvoudig tot onwenselijke vergissingen leiden bij het melden van incidenten en bij het beheer van onderhoud. We willen dus in een positieve reeks blijven.' De oplossing is om autosnelwegen niet bij hectometerpaaltje 0,0 te laten beginnen, maar bijvoorbeeld op 10,0. 'Zo hebben we 10 kilometer ruimte voor welke toekomstige ontwikkeling dan ook.'



Niet verschuiven

Het tweede argument om hectometersprongen in te bouwen is dat ze bij een aanpassing of uitbreiding van de weg niet alle bordjes hoeven te verplaatsen, maar een deel daarvan. 'De borden opschuiven over de hele weglengte van bijvoorbeeld 200 kilometer willen we niet. Denk aan het fysiek verplaatsen, maar ook aan het aanpassen van beheersystemen en verkeerssystemen.'

Daarom bouwt Rijkswaterstaat op een lange autosnelweg soms hectometersprongen in. Op die plek maakt de doorlopende reeks op de hectometerborden opeens een sprongetje. Op de A12 is een hectometersprong ingebouwd van 10 kilometer. Op 92,2 kilometer van de weg staat een hectometerbord van 102,2.

'Dat voorkomt, in het geval van de A12, dat je alles tot de Duitse grens op zou moeten schuiven', vertelt Bert Elbersen van Rijkswaterstaat aan Van der Burg. Elbersen legt langs de A12 de vragensteller uit hoe het nou precies zit. Van der Burg: 'Ik dacht altijd als ik bij Utrecht reed, dat ik bij hectometerpaaltje 65, 65 kilometer van Den Haag reed. Maar dat hoeft dus niet?' Elbersen: 'Nee, de weg in onze systemen is langer dan in werkelijkheid.'



Hectometerborden zijn belangrijk

'Je weet met hectometerborden altijd waar je bent. Dat is voor de weggebruiker ontzettend belangrijk vanwege de veiligheid.' Want als er iets op de weg gebeurt, moet hij kunnen aangeven dat hij bijvoorbeeld staat op de A28, bij hectometerpaaltje 111,4 op de verbindingsweg. 'Dan is het voor de meldkamer meteen duidelijk: hij zit daar', zegt Elbersen.

Elbersen vraagt nog aan Van der Burg of hij antwoord op zijn vraag heeft. 'Ja, helemaal. Ik had mij nooit beseft dat een snelweg vrijwel nooit bij hectometerpaaltje 0 begint. Ik ga bij andere wegen maar eens op zoek naar het nulpunt.'

