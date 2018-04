Deel dit artikel:











Honselersdijker overleden na val van racefiets Ambulancebroeders (Archieffoto Omroep West)

HONSELERSDIJK - Een man uit Honselersdijk is maandag overleden aan verwondingen die hij eerder had opgelopen bij een fietsongeluk. De man viel afgelopen weekeinde van zijn racefiets in Zuid-Limburg. Een operatie mocht niet meer baten.

De man zou zaterdag zijn gevallen tijdens een afdaling in de Limburgse heuvels. Hij liep daarbij ernstig hersenletsel op. Mogelijk deed hij mee aan de Amstel Gold Race voor amateur-wielrenners. Twee dagen na het ongeluk overleed het slachtoffer in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. De werkgever van de man, Benfried uit Den Hoorn, heeft een in memoriam geplaatst op de bedrijfssite, zo meldt mediapartner WOS.