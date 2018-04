Zeldzame prehistorische den bloeit voor het eerst in Leidse Hortus

LEIDEN - Ineens, na meer dan tien jaar, staat één van de pronkstukken in de Leidse Hortus Botanicus in bloei: een Australische Wollemi Pine. De komst van deze den was in 2006 nationaal nieuws omdat er in het wild nog maar een paar van deze prehistorische dennen te vinden zijn.

'Toen in het voorjaar de planten weer naar buiten gingen zag ik ineens dat hij in bloei in staat', zegt beheerder van de kassen Rogier van Vugt. 'En dat was leuk omdat ik dat eigenlijk niet verwacht had.' Van Vugt heeft de den namelijk nog niet in bloei gezien sinds de boom in de Hortus arriveerde.

De Wollemi Pine is zo oud dat de dino's 'm nog gezien hebben. Bijzonder is dat altijd werd gedacht dat de den alleen als fossiel bestond, totdat de den in 1994 wordt gespot in een afgelegen gebied in Australie.



Pijnlijkste plant ter wereld

Van Vugt komt weleens vaker met bijzondere planten in de media. Twee jaar geleden kwam hij in het nieuws omdat hij een exemplaar van de Australische gympie gympie plant in huis had gehaald. Die lijkt op een brandnetel en is de pijnlijkste plant ter wereld.

'Inmiddels heb ik dat ook mogen ervaren', zegt hij. 'Ik kwam bij het inpakken van de plant per ongeluk in aanraking met één haartje van het blad. Het voelde alsof iemand een half uur sigarettenpeuken op m’n arm aan het uitdrukken was.'

