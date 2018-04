Emotionele achtbaan voor Katwijk-topscorer Marciano Mengerink: 'Dit brengt ons dichter bij elkaar'

Marciano Mengerink is met Katwijk op jacht naar de titel in de tweede divisie (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - Marciano Mengerink beleefde een paar bewogen dagen. Het afscheid van Sander Molenaar op De Krom en diens begrafenis afgelopen maandag hakten erin bij de spits van VV Katwijk. Tussendoor was hij in Eindhoven ook nog toeschouwer bij de wedstrijd tussen PSV en Ajax. Eén van zijn beste vrienden mocht naderhand de kampioensschaal omhoog houden. 'Je kunt wel stellen dat dit weekend een emotionele achtbaan was', laat de topscorer van de tweede divisie optekenen.

Marciano, afgelopen vrijdag was op de Krom de herdenking voor Sander Molenaar. Heb je op een waardige manier afscheid kunnen nemen?

'Ja, het was een mooie plechtigheid. Je kon zien hoe Sander werd gewaardeerd door iedereen. De mensen die hij goed kende waren aanwezig. Daarnaast ook veel mensen uit de voetbalwereld. De trainer van HHC Hardenberg: Gert-Jan Karsten, was er bijvoorbeeld ook. Die heeft een enorm lange reis gemaakt. Ik heb Gert-Jan naderhand ook een appje gestuurd om te bedanken dat hij aanwezig was.'

'Robbert Susan (de aanvoerder van Katwijk, red.) had een mooie toespraak en er kwamen bij iedereen wel emoties los. In een team kun je natuurlijk met sommige gasten beter omgaan dan met anderen. Maar dit soort droevige gebeurtenissen brengen je dichter bij elkaar. Natuurlijk, iedereen verwerkt het op een eigen manier, maar we hebben hem een waardig afscheid kunnen geven.'

Drie dagen later is dan de begrafenis. Een zwaar moment. Hoe was die dag?

'Het was een mooie begrafenis. We waren met het hele team aanwezig om hem de laatste eer te bewijzen. Als dan op een gegeven moment zijn dochter aan het woord is, dan krijg je het heel moeilijk. Je zag op de begrafenis ook de andere kant van Sander. De dingen die hij echt belangrijk vond. Natuurlijk op plek één zijn familie, maar ook zijn werk en VV Katwijk. Voor iedereen was hij dezelfde persoon. Altijd een positieve instelling, een warme persoonlijkheid.'

Dan staat er tussen de herdenking en de begrafenis in één keer iets heel anders op het programma. De kampioenswedstrijd van PSV. Hoe kwam je daar terecht?

Marco van Ginkel is één van mijn beste vrienden. De mooie potjes die hij speelt, probeer ik altijd bij te zijn. Die wedstrijd was al snel uitverkocht. Dus ik heb hem een kleine maand geleden geappt of hij kaartjes voor mij had. Ik ben Ajacied en ik dacht, dan ben ik getuige van de wedstrijd waar de boel wordt omgedraaid. Dat liep even anders…'

'Het was vorige week wel duidelijk dat Ajax het niet ging worden. Dan komen ze afgelopen zondag ook nog zo verschrikkelijk voor de dag. Met de minuut zat ik meer en meer te balen en werd ik stiller en stiller. Ondertussen ging de familie van Marco juist steeds meer juichen. Ik dacht na de wedstrijd: ik ga meteen naar huis. Maar ik ben toch voor de huldiging gebleven.'

'Toen Marco daar stond met die schaal, maakte mij dat wel trots. 25 jaar en aanvoerder van PSV, dat heeft hij maar mooi gedaan. Uiteindelijk verliet ik om twee uur 's nachts het stadion. Nog lekker gefeest met de familie en vrienden van de spelers. Natuurlijk heb ik me wel ingehouden. Ik had de begrafenis van Sander en voor Katwijk komen er belangrijke weken aan.'

Is de 'deal' nu gemaakt dat Van Ginkel ook bij jouw kampioenswedstrijd komt kijken?

'Dat zei ik de volgende dag wel tegen hem. Ik denk alleen dat hij dan niet in Nederland is. Vanwege het WK is hij op tijd klaar met de competitie en hij heeft meteen vrij. Als wij kampioen kunnen worden, ligt hij op Ibiza.'

Jullie kunnen zomaar eens kampioen worden door de inhaalwedstrijd tegen Jong Sparta Rotterdam op dinsdagavond te winnen. De wedstrijd die werd afgelast vanwege het overlijden van Molenaar. Is dat niet een heel rare situatie?

'Ik heb daar niet eens rekening mee gehouden. Je kan zo'n kampioenschap ook helemaal niet plannen. We moeten de komende wedstrijden gewoon blijven gaan. Ik ben er namelijk nog helemaal niet van overtuigd dat we daadwerkelijk kampioen worden. Natuurlijk hoop ik het wel. Wanneer maakt me dan niet uit. Dinsdag of zaterdag, op De Krom of in een verre uithoek van Nederland. Dat feest komt er wel.'

Over een eventueel kampioensfeest gesproken. Houden jullie bij de festiviteiten rekening met het overlijden van Molenaar?

'Ik wil natuurlijk niet op de zaken vooruitlopen. Maar toen ik PSV kampioen zag worden, heb ik wel even gedacht hoe wij dat moeten doen. Ik denk dat je niet iets zinnigs erover kan zeggen. Wij zullen natuurlijk absoluut aan hem denken. Het ligt natuurlijk aan de dag en welke emoties er naar boven komen. Voor hem moeten we die schaal pakken. Maar ik denk niet dat hij had gewild dat we minder zouden feesten. Hij zou superblij zijn geweest als we het kampioenschap pakken.'

