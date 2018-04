Zorgen over Haagse tekorten: ‘Dit legt een hypotheek op de toekomst van de stad’

DEN HAAG - De Haagse politiek is bezorgd over de tekorten op de jeugdzorg en de bijstand in Den Haag. Uit de jaarrekening die wethouder Tom de Bruijn (D66) dinsdag heeft gepresenteerd blijkt dat de stad in 2017 13,7 miljoen euro in de min staat. Tegenvallers in de jeugdzorg en de bijstand zijn de voornaamste oorzaken hiervan.

De gemeente Den Haag heeft al langer last van een nieuw verdeelmodel dat het rijk toepast bij het verdelen van geld voor de bijstand aan gemeenten. Dit model pakt ongunstig uit voor Den Haag en daardoor lopen de tekorten op. Daarnaast blijkt de gemeente meer geld te hebben uitgegeven aan jeugdzorg dan verwacht. Dat komt onder andere doordat er meer jongeren gebruik maakte van deze zorg dan was voorzien.

De PvdA in Den Haag is onaangenaam verrast door het tekort in de jeugdzorg. 'Waar er de afgelopen jaren steeds geruststellende signalen waren dat er voldoende geld was voor laagdrempelige jeugdhulp, blijken er tal van lijken in de kast,' reageert de partij. 'Hier moet een oplossing voor komen, kinderen mogen niet de dupe worden van een tekort.' Ook het CDA maakt zich zorgen. 'Ik vraag mij af hoe de hogere vraag naar zorg is ontstaan en waarom dit niet is voorzien', zegt CDA-raadslid Daniëlle Koster.



Kostenpost

Het CDA wijst daarnaast op de tekorten op de bijstand. Die zijn volgens het CDA de reden dat de partij vraagtekens zet bij het armoedebeleid van de gemeente. Koster: 'Wij willen van het college weten hoe het toch kan dat gezien de economische groei de bijstand zo'n enorme kostenpost blijft. Werken moet lonen. De resultaten van de jaarrekening bevestigen opnieuw de vraagtekens van het CDA bij het huidige armoedebeleid.'

Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP is niet te spreken over de tekorten. 'Het lijkt erop dat dit geen incidentele tegenvallers zijn maar structurele tekorten waar we de komende jaren tegenop zullen moeten boksen', zegt Grinwis. 'Kijk alleen maar naar het tekort op de bijstand. Dat was in 2015 26,4 miljoen euro, in 2016 was dat al opgelopen tot 48,2 miljoen en in 2017 is het tekort zelfs 56,8 miljoen. Dit legt een forse hypotheek op de toekomst van de stad.'



Meer Hagenaars aan het werk

D66 noemt de ontwikkelingen in de bijstand 'een punt van zorg'. 'Hoewel de economie aantrekt, blijft het aantal inwoners in de bijstand hoog', reageert D66'er Robert van Asten. 'De kosten daarvan nemen toe, terwijl er minder geld vanuit het rijk komt om de bijstandsuitkeringen te betalen. We moeten er de komende tijd voor zorgen dat meer Hagenaars aan het werk komen en een echte baan vinden.'

Maar naast kritiek zijn er ook positieve geluiden te horen over de jaarrekening. D66 is over het algemeen tevreden. Van Asten: 'De cijfers laten zien dat Den Haag een stabiele koers vaart en investeert in de stad van de toekomst.' Het CDA noemt 2017 een jaar waarin succesvol is geïnvesteerd in de lokale economie, de zorg op orde was en waar Den Haag de vitale groene stad van Nederland is'.



Tekort is een schijntje

Ook wethouder De Bruijn is tevreden. 'We laten de gemeentelijke financiën gezond achter voor het nieuwe college. In het licht van de grote uitdagingen die we ons in 2017 hebben gesteld, sluit ik dit boekjaar dan ook naar tevredenheid af.' Volgens De Bruijn is het tekort van bijna 14 miljoen 'een schijntje' op een totale begroting van 2,4 miljard euro.