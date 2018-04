Speciale muziekdokter voor dansers en musici: 'Ik laat ze hun eigen instrument spelen'

DEN HAAG - Het komt niet vaak voor: een arts die naast zijn medische opleiding ook nog eens het conservatorium heeft afgerond en alleen maar musici en dansers behandelt. Boni Rietveld is zo'n arts: 'Ik ben blij dat ik beide passies van me heb kunnen combineren'.

'Een van mijn docenten zijn tegen mij: Boni, als je nu dokter wordt kan je altijd voor je plezier muziek maken, maar je kunt het nooit andersom doen,' vertelt de inmiddels 65-jarige Rietveld in het Medisch Centrum voor Dansers en Musici in Den Haag. 'Dus ik ben dolblij dat ik die beide activiteiten, die beide passies van me heb kunnen combineren ten dienste van de dans- en muziekpatiënten.'

Rietveld is inmiddels 25 jaar bezig en omdat hij uit eigen ervaring weet wat dansers en musici tegenkomen, onderzoekt hij ze op een andere manier dan een normale arts. 'Heel veel blessures kun je echt alleen ontdekken als je iemand zijn eigen instrument laat spelen of in de verschillende dansposities beoordeelt. Dan pas zie je dat een grote teen stijf is of dat een vinger een beetje hapert op de toetsen,' legt Rietveld uit.

Niet voor iedereen

Voor wie denkt, kom ik doe ook weleens een dansje onder de douche, ik laat eens naar mijn hamerteen kijken, is er slecht nieuws. Alleen professionals en amateurs die veel spelen kunnen terecht in de speciale praktijk van Rietveld. 'Er is inderdaad een bepaald instromingsniveau, dat ligt bij drie uur dans in georganiseerd verband of zo'n drie tot vijf uur muziek maken per week,' aldus Rietveld.

Proffesionele balletdansers en klassieke muzikanten kampen vaak met blessures. Dansers krijgen last van hun enkels, violisten bijvoorbeeld van hun schouders of de huid onder hun kin.