Deel dit artikel:











FNV eist in kort geding 'echte banen' voor chauffeurs Groene Hart Hopper Taxi | Foto: ANP

REGIO - Vakbond FNV heeft dinsdag in een kort geding voor de Goudse rechter 'echte banen' geëist voor de chauffeurs van de Groene Hart Hopper. Dat is de regiotaxi voor ouderen en gehandicapten in Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en Bodegraven-Reeuwijk. De dienst is in januari overgenomen door Wegman Personenvervoer en chauffeurs zouden daarvan de dupe zijn geworden.

Mensen die bij de vorige vervoerder van de Hopper nog een vaste aanstelling hadden hebben volgens de bond nu een tijdelijk contract gekregen. Opgebouwde rechten en jaren telden daarbij niet meer. Wegman had de service van de regiotaxi voortgezet en moest de chauffeurs op de Groene Hart Hopper dezelfde arbeidsvoorwaarden bieden als de vorige exploitant, aldus de FNV. Dat zou niet zijn gebeurd: een werknemer die eerst 32 uur op de bus zat, kreeg een contract voor 24 uur aangeboden. Volgens de advocaat van Wegman Personenvervoer heeft het bedrijf de gemeenten uit de brand geholpen door het vervoer over te nemen . 'Wegman heeft zijn hoofd boven het maaiveld uitgestoken door te helpen.' Vlak voor de Kerst meldde de vorige vervoerder dat hij ging stoppen. De gemeenten in het Groene Hart, die samen opdrachtgever zijn voor de regiotaxi, zaten toen met een groot probleem.

Openbaar aanbesteden Er is snel 'een noodverband' gelegd door de concessie voor het vervoer tijdelijk te gunnen aan Wegman. Dat gaf de overheden de tijd om de dienst opnieuw openbaar aan te besteden. De nieuwe concessie gaat op 1 augustus in. Mogelijk zal Wegman met de Groene Hart Hopper mogen blijven rijden. De chauffeurs zouden zelf hebben gesolliciteerd en gingen er in salaris op vooruit, aldus de advocaat van het bedrijf. De FNV houdt toch zorgen over de rechten van werknemers bij de overname van de regiotaxi. 'In het aanbestedingscircus gaat dat mis,' aldus de advocaaat van de vakbond. Hij verwijt de gemeenten dat die vooral op de prijs letten en niet op de arbeidsvoorwaarden. 'Ze gaan voorbij aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.' De rechter doet op 9 mei uitspraak.