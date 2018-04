Rijnsburgse vrouw vrij na geweldsincident met echtgenoot

RIJNSBURG - De Haagse rechtbank laat een 58-jarige vrouw uit Rijnsburg, die begin dit jaar haar echtgenoot met een mes verwond zou hebben tijdens een ruzie, vrij uit voorarrest. De vrouw zat al drie maanden vast.

Op zaterdag 20 januari werden hulpdiensten en politie geroepen naar de woning van het echtpaar. De gewonde man in de woning moest naar het ziekenhuis. De vrouw werd meegenomen naar het politiebureau. Dinsdag verscheen de vrouw voor de eerste keer voor de rechtbank, op een zogeheten pro forma zitting.

De officier van justitie beschuldigt haar ervan haar man met een mes in hand en borst gestoken of gesneden te hebben. De reclassering heeft een rapport over de vrouw opgesteld, maar dinsdag werd het geweldsincident nog niet inhoudelijk behandeld. Dat gebeurt pas op 7 juli. Dan zal de officier van justitie een strafeis formuleren.



'Huwelijkscrisis'

De advocaat van de verdachte vroeg de Haagse rechtbank daarom om de vrouw voorlopig vrij te laten uit voorarrest. Volgens hem was het incident in de echtelijke woning 'het gevolg van een langdurige crisis in het huwelijk'. Tijdens de ruzie was ook alcohol in het spel. Eerder hadden man en vrouw ook al een uit de hand gelopen ruzie, waarvoor de vrouw een voorwaardelijke celstraf van vier weken kreeg. Na het incident in januari liggen ze in scheiding.

De officier van justitie verzette zich niet tegen de schorsing van het voorarrest van de Rijnburgse verdachte tot aan de zitting in juli. Wel moet de vrouw tot die tijd zich van alcoholgebruik onthouden. Dat is ook de voorwaarde die de rechtbank gesteld heeft aan de vrijlating van de vrouw.