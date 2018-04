Deel dit artikel:











Bij winst maakt ADO een sprong op de ranglijst, concurrent PEC Zwolle verliest PEC Zwolle liet dure punten liggen in Enschede, nu is het aan ADO om daar van te profiteren (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Als ADO Den Haag dinsdagavond in Friesland wint, klimt het over twee clubs heen in de eredivisie. Concurrent voor de play-offs PEC Zwolle verloor met 2-0 van rodelantaarndrager FC Twente. Mocht ADO gelijkspelen, dan heeft de residentieclub evenveel punten als PEC en Heerenveen. Wel hebben de Hagenezen dan het slechtste doelsaldo van die drie clubs.

Twente denderde in de eerste helft over PEC Zwolle heen en kwam op voorsprong door doelpunten van Jeroen van der Lely en Michael Maria. Dit bleek voldoende voor een positief eindresultaat. Deze score kan aan het einde van het seizoen nog wel eens belangrijk zijn voor de Haagse club. Niet alleen vanwege het verlies, maar ook door het doelsaldo. Vitesse, Heerenveen, Zwolle en ADO zitten zo dicht bij elkaar dat aan het einde van de rit niet alleen punten van belang zijn.

Begeerde achtste plaats Als ADO vandaag eventueel verliest, is de kans op play-offs nog niet voorbij. De Hagenaars blijven dan negende staan. Een punt achter de zo begeerde achtste plaats. LEES OOK: LIVEBLOG: SC Heerenveen - ADO Den Haag