ADO verliest van SC Heerenveen en doet slechte zaken in strijd om play-offs Lex Immers kijkt beteuterd tijdens het uitduel met SC Heerenveen. (Foto: Soccrates Images) Een hartelijke ontmoeting tussen voormalig ADO-doelman Martin Hansen en Aaron Meijers. (Foto: Soccrates Images) Doelpuntenmaker Marco Rojas krijgt een knuffel van Yuki Kobayashi. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Bij winst had ADO Den Haag dinsdagavond goede zaken gedaan, maar het zat er niet in voor de formatie van coach Fons Groenendijk. Het gevolg: een 2-0 nederlaag op bezoek bij SC Heerenveen, een directe concurrent in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal. Geluk bij een ongeluk was de verrassende verliespartij van PEC Zwolle bij hekkensluiter FC Twente (2-0 eerder op de avond).

Beide goals vielen in de tweede helft en werden gemaakt door de Nieuw-Zeelander Marco Rojas. De kansen dat Heerenveen mag strijden om plaatsing voor de Europa League zijn aanzienlijk toegenomen. De Friese formatie heeft nu drie punten voorsprong op ADO en twee op Zwolle.

In het eerste bedrijf gebeurde niet veel. De thuisclub drong wel aan, maar creëerde nauwelijks kansen. ADO probeerde via de omschakeling voor dreiging te zorgen, maar slaagde daar evenmin in.

Weinig hoopvol Na ook een weinig hoopvol begin van de tweede helft brak Heerenveen het duel in de 54ste minuut open. Rojas scoorde met het hoofd, na een afgemeten voorzet van Pelle van Amersfoort. Die was op zijn beurt aangespeeld door linksachter Kik Pierie. Arber Zeneli, aanvankelijk door coach Jurgen Streppel buiten het elftal gelaten, leidde de tweede treffer in. Dat deed hij met een fraaie demarrage over de linkervleugel. De voorzet van de Kosovaar werd nog wel even aangetikt door ADO-doelman Indy Groothuizen, maar dat verhinderde Rojas er niet van opnieuw te scoren. Scoreverloop SC Heerenveen - ADO Den Haag 2-0 (0-0): 1-0 Rojas (53'), 2-0 Rojas (74') SC Heerenveen: Hansen; Dumfries, Høegh, Bulthuis, Pierie; Thorsby, Kobayashi, Van Amersfoort; Rojas (Schmidt, 76'), Ghoochannejhad (Veerman, 74'), Vlap (Zenelli, 55') ADO Den Haag: Groothuizen; David (N. Kuipers, 72'), Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Immers, El Khayati, Bakker; Goppel (Lorenzen, 64'), Johnsen, Hooi (Falkenburg, 65') Gele kaart(en): n.v.t. Rode kaart(en): n.v.t. Scheidsrechter: Van den Kerkhof Toeschouwers: 18.730 (Abe Lenstra Stadion, Heerenveen)