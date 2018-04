Kazemat op Noorderstrand Scheveningen verplaatst

DEN HAAG - De Nederlandse kazemat S3 is dinsdag verplaatst. Het betonnen bouwwerk werd tijdens werkzaamheden aan de Strandweg op Scheveningen ontdekt. Het circa 80 ton wegende gebouw uit 1939 is, voordat het op transport gaat, losgezaagd van zijn sokkel. De kazemat krijgt een tijdelijk plek op het strand van Scheveningen ten noorden van de Pier.

De gemeente wil de kleine bunker behouden en daarom is er bij de herinrichting van de Noordboulevard rekening mee gehouden. De kazemat krijgt te zijner tijd een plek in de nieuwe boulevard.

Bij werkzaamheden aan de Scheveningse Boulevard werden in 2010 al twee kazematten gevonden. Een daarvan staat nu in het Geniemuseum in Vught, de andere ligt onder de verharding van de nieuwe boulevard bij de Scheveningse Vuurtoren. Een derde kazemat kwam begin dit jaar tevoorschijn.



Uniek

Kazemat is de Hollandse benaming voor een betonnen verdedigingswerk tegen vijandelijk aanvallen. De kazemat S3, dat wil zeggen met drie geschutsopeningen, is vlak voor het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1939 gebouwd. De kazemat is uniek zijn soort.

Tijdens de in februari van dit jaar gehouden Bunker Ontdek Dag voor een gevonden Duitse bunker en de derde kazemat, kwamen er maar liefst 1100 mensen deze bouwwerken en het aansluitende gangenstelsel bezichtigen.

