Goudse drugsfamilie hoort straffen tot vijf jaar cel tegen zich eisen

GOUDA - Twee broers en een neef uit Gouda, die de motor lijken achter grootschalige drugshandel, staan deze week met vijf medeverdachten uit hun naaste kring voor de rechter. Dinsdag hoorden zij de eerste strafeisen van het Openbaar Ministerie (OM).

De twee broers en hun neef worden verdacht van het aansturen van een drugsorganisatie, waarbij de familie hun criminele activiteiten ondersteunde. De familie hield zich dagelijks bezig met de verspreiding van cocaïne in Gouda, Alphen aan den Rijn, Boskoop en omstreken. De verdachten werden op 19 april 2017 aangehouden.

Tegen de neef, een 29-jarige Gouwenaar, is vijf jaar cel geëist voor het dealen en bezitten van cocaïne, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Tegen een 48-jarige Gouwenaar is tien maanden cel geëist voor het dealen en bezit van coke en witwassen. Een 51-jarige man uit Capelle aan den IJssel hoorde 120 dagen cel tegen zich eisen. Een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats hoorde acht maanden cel eisen en tegen een 49-jarige man uit Frankrijk werd 235 dagen geëist.



Zeker vierhonderd klanten

De leidende rol in de drugsorganisatie was weggelegd voor de broers en neef. Zij beheerden de bestellijnen. Zodra een afnemer hun nummer belden, schakelden zij de koeriers in of bezorgden ze de bestelling zelf.

Ze gebruikten prepaid-simkaarten en na een aantal weken werd er van telefoonnummer gewisseld. Alle contacten kregen dan een sms met het nieuwe nummer. Meer dan vierhonderd contacten kregen elke keer zo'n sms. Een gebruiker die net was afgekickt, kreeg drugs door de brievenbus waardoor hij weer in de verleiding kwam om te gebruiken.



Moeders bewaarden het geld

De familieleden konden nauwelijks om het criminele gedrag van de broers en neef heen, maar leken dat ook niet erg te vinden. Er werd bij hen thuis drugs bewaard en klaargemaakt voor transport. Familieleden dealden ook, moeders bewaarden het geld en brachten het naar Marokko. Het verdiende geld werd gezien als familiebezit.

De meeste verdachten zijn werkloos en krijgen verschillende uitkeringen omdat ze niet zouden kunnen werken. 'In het onderzoek hebben we gezien dat ze dat uitstekend kunnen,' aldus de officier van justitie. 'Ze kunnen een criminele organisatie aansturen, zeven dagen in de week en ook 's nachts en zijn bovendien niet te beroerd om indien nodig zelf de handen uit de mouwen te steken.'



Nog dertien verdachten

De zaak gaat deze en volgende week verder. Vrijdag en maandag staan de twee broers en een andere verdachte terecht. In het onderzoek werden in totaal dertien verdachten aangehouden. Tegen zes van hen zijn de zaken afgedaan. De zaak van één persoon wordt op een andere datum behandeld en de andere zes verschijnen binnenkort voor de politierechter.