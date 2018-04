West Wekker: Goudse drugsfamilie hoort straf en ADO verliest

REGIO - Goedemorgen! Beetje lekker geslapen? Het is tijd voor een heerlijke nieuwe dag. En wat is er fijner dan helemaal op de hoogte naar je werk te gaan? Lees daarom nu onze West Wekker.

1. Goudse drugsfamilie hoort straffen tot vijf jaar cel tegen zich eisen

Twee broers en een neef uit Gouda, die de motor lijken achter grootschalige drugshandel, staan deze week met vijf medeverdachten uit hun naaste kring voor de rechter. Gisteren hoorden zij de eerste strafeisen van het Openbaar Ministerie.

2. ADO verliest van SC Heerenveen en doet slechte zaken in strijd om play-offs

Bij winst had ADO Den Haag gisteravond goede zaken gedaan, maar het zat er niet in voor de formatie van coach Fons Groenendijk. Het gevolg: een 2-0 nederlaag op bezoek bij SC Heerenveen, een directe concurrent in de strijd om een plek in de play-offs om Europees voetbal. Geluk bij een ongeluk was de verrassende verliespartij van PEC Zwolle bij hekkensluiter FC Twente (2-0).

3. Ypenburgse scooterzaak verkocht gestolen scooters

Een scooterzaak in de Laan van Waalhaven in Den Haag is maandagmiddag gesloten, omdat er gestolen scooters zouden worden verkocht. Dat meldt de gemeente aan Omroep West. De deuren van het bedrijf moeten voor onbepaalde tijd dicht blijven.

4. Honselersdijker overleden na val van racefiets

Een 50-jarige man uit Honselersdijk is overleden aan verwondingen die hij eerder had opgelopen bij een fietsongeluk. De man viel afgelopen weekeinde van zijn racefiets in Zuid-Limburg. Een operatie mocht niet meer baten.

5. Rijnsburgse vrouw vrij na geweldsincident met echtgenoot

De Haagse rechtbank laat een 58-jarige vrouw uit Rijnsburg, die begin dit jaar haar echtgenoot met een mes verwond zou hebben tijdens een ruzie, vrij uit voorarrest. De vrouw zat al drie maanden vast.

Weer: Vandaag hebben we te maken met een matige wind waarmee een nog warmere lucht wordt aangevoerd. Het wordt 22 tot 24 graden met daarbij de hele dag zonneschijn.

Vanavond op TV West: Goed Geld (nieuw programma)

Hoewel de Nutsspaarbank al 25 jaar uit het straatbeeld verdwenen is, roept het nog steeds herinneringen op bij spaarders en medewerkers. Tweehonderd jaar geleden – in 1818 - wordt de Nutsspaarbank opgericht. De bank maakt sparen voor 'de gewone burger' mogelijk. In 1992 verdwijnt de Nutsspaarbank. Het geld en de gebouwen gaan over in een stichting: Fonds 1818. Anno 2018 zet dit Fonds zich nog steeds in voor een betere maatschappij door het geven van geld, advies en begeleiding. In de tiendelige serie Goed Geld duikt stadshistoricus Wim Willems in de archieven op zoek naar verhalen over de geschiedenis van de bank. TV West-presentatrice Debby Roukens gaat langs bij de mooie maatschappelijke projecten die Fonds 1818 ondersteunt.