ADO-trainer Groenendijk blijft strijdbaar: 'We zijn zeker niet knock-out'

DEN HAAG - Fons Groenendijk was realistisch na afloop van SC Heerenveen - ADO Den Haag (2-0). Volgens de oefenmeester kon ADO 'geen vuist maken' tegen Heerenveen. Ook zag hij de gevolgen van de zware wedstrijd die zijn ploeg afgelopen zaterdag tegen FC Twente (2-1 zege) afwerkte. 'We zijn toen ook tot het gaatje gegaan. Ik heb de echte frisheid dan ook niet gezien vandaag', aldus Groenendijk.

ADO delfde uiteindelijk het onderspit in Friesland en moest ongeveer tien minuten na rust de eerste goal incasseren. Die werd volgens Groenendijk 'te makkelijk weggegeven'. Maar, zo sprak hij na afloop: 'Het maximale was een gelijkspel geweest. We hebben te weinig afgedwongen. We moeten ons verlies nemen en hopen dat het tegen PSV (zondag 29 april, red.) wel weer lukt en iedereen fit is.'

'We hadden al onze problemen met blessures vooraf', ging de coach verder. 'Dan krijgen tijdens de wedstrijd Lex Immers en Danny Bakker ook nog pijntjes, terwijl ze fit begonnen.'



Erfenis

De trainer van de Hagenaars ziet ook de erfenis van een zwaar seizoen terug in zijn selectie. 'Ik heb het echte ADO vandaag niet gezien, maar ik denk dat we daar ook iedereen voor aan boord moeten hebben. Het is ook het einde van het seizoen, spelers lopen op hun tandvlees.'

Hij vervolgt: 'Er is geen reden om negatief te doen, maar dit was een mindere wedstrijd. Belangrijkere jongens missen we al voor een langere periode en dat gaat zich een keer wreken. Het is jammer, maar we gaan door. Ze zullen echt nog van ADO horen. Wij zijn zeker niet knock-out.'

