ADO gelooft nog altijd in toetje: 'Nog twee keer aan de bak'

DEN HAAG - Berusting en realisme voerden de boventoon bij ADO Den Haag na het verloren uitduel met SC Heerenveen (2-0). 'We hebben hier niet echt aanspraak gemaakt op iets en dus hebben we terecht verloren', vond aanvoerder Aaron Meijers. 'Heerenveen was de betere. Dat moet je dan accepteren', zei ploeggenoot Danny Bakker op zijn beurt.

ADO kon dinsdagavond vrijwel de hele wedstrijd geen vuist maken. Daar had Meijers had wel een verklaring voor. 'We hebben veel kleine pijntjes. Dit was een zware wedstrijd voor ons.' Dat de Hagenaars nu elf dagen rust hebben, komt dan ook goed uit. Meijers: 'Nog twee volle wedstrijden aan de bak. En dan hopelijk nog een toetje, want daar gaan we nog steeds voor.'

Ondanks de nederlaag heeft ADO nog altijd uitzicht op een plek in de play-offs voor Europees voetbal. 'We zitten sowieso niet in zak en as', beweerde Bakker. 'Je moet altijd voor het maximale gaan. En als er een kans in zit, moet je daarvoor gaan. Je staat maar één punt achter PEC en zij hebben ook nog een lastig programma.' Of ik nog in de play-offs geloof? Zeker weten!'

