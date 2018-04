'Den Haag, hoofdstad van de Nederlandse Art Nouveau'

DEN HAAG - Een nieuwe kunst voor een nieuwe en betere samenleving. Dan hebben we het over de kunststroming Art Nouveau, begin twintigste eeuw. Het Haagse Gemeentemuseum opent vrijdag een grote tentoonstelling over deze kunststroming. Laat Den Haag nou ook 'de hoofdstad van de Nederlandse Art Nouveau' worden genoemd.

En dat is geen toeval, want er zijn nog steeds tientallen panden terug te zien in het straatbeeld van Den Haag. Waaronder enkele bekende adressen. Zoals de bioscoop op het Buitenhof, Villa De Zeemeeuw op de Wagenaarweg en het Huis van Lorrie op het Smidswater.

De laatste is een museum op zich, want het pand is nog steeds in handen van de erfgenamen. Het is voor een belangrijk deel nog in de oorspronkelijke staat. Bouwmeester Lorrie heeft het begin twintigste eeuw zelf laten bouwen en heeft er ook zelf gewoond. Het pand werd gezien als zijn visitekaartje.



Brievenbus

Voor conservator Jan de Bruijn van het Gemeentemuseum is het interieur van het Huis van Lorrie een feest der herkenning. Het is niet allemaal Art Nouveau wat de klok slaat, maar de bijzondere details (de brievenbus is alleen al een bezoek waard!) zijn om je vingers bij af te likken.

Dat geldt ook voor de tentoonstelling Art Nouveau in Nederland in het Gemeentemuseum. Want hier komen overal de gracieus gestileerde lijnen, geïnspireerd op de natuur, en bedoelt om emoties en schoonheid uit te drukken, overal in terug.

De tentoonstelling Art Nouveau in Nederland is van 21 april tot en met 28 oktober te zien in het Gemeentemuseum in Den Haag.





LEES OOK: Gemeentemuseum Den Haag genomineerd voor Webby award