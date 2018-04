Deel dit artikel:











Auto belandt in water Soestdijksekade, bestuurder gereanimeerd De auto wordt uit het water gehaald | Foto: Regio15

DEN HAAG - Aan de Soestdijksekade in Den Haag is dinsdagavond een auto te water geraakt. Een slachtoffer is uit het water gehaald door de brandweer en wordt op de kade gereanimeerd door ambulancepersoneel.

De hulpdiensten rukten massaal uit toen iets voor middernacht het bericht binnenkwam dat er een auto te water was geraakt bij de Soestdijksekade. Volgens de brandweer waren omstanders het water ingegaan om te hulp te schieten. De duikers van de brandweer hebben uiteindelijk één persoon uit het water gehaald, die daarna door hulpverleners werd gereanimeerd. De toestand van het slachtoffer is onbekend. De brandweer doorzoekt het water om 'uit te sluiten dat er nog een persoon in de auto zat'. Het voertuig wordt geborgen door een grote kraan.

'Een grote klap' Hoe de auto te water heeft kunnen raken is nog niet bekend, de politie doet hier onderzoek naar. Volgens de tientallen omstanders die tijdens de reddingsactie stonden te kijken, was er een 'grote klap te horen'.