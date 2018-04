Deel dit artikel:











Inval in bedrijfspand in onderzoek naar drugsinvoer Rotterdamse haven Politieauto | Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Een bedrijfspand in Den Haag is dinsdag binnengevallen door de politie. Dit gebeurde in verband met een onderzoek naar een crimineel samenwerkingsverband dat zich bezighoudt met de handel in verdovende middelen via de haven van Rotterdam.

Ook in Spijkenisse en Rotterdam werden bedrijfsgebouwen binnengevallen en in Spijkenisse, Rotterdam, Rockanje en Capelle aan den IJssel twaalf huizen. Hier werden diverse dure sieraden gevonden waaronder een Rolex van bijna 70.000 euro. Ook werden tweehonderd xtc-pillen aangetroffen en 20.000 euro aan cash. De politie hield acht verdachten aan, vier mannen en vier vrouwen. Zij zijn tussen de 23 en 53 jaar oud. Een van de verdachten is een medewerker van de Belastingdienst. Vijf auto’s - waaronder een Range Rover en een vakantiehuis in Rockanje - zijn in beslag genomen.