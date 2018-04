Bostelbrug in Leiden dicht wegens werkzaamheden

LEIDEN - De Leidse Bostelbrug tussen de Prinsessekade en het Kort Rapenburg gaat sneller achteruit dan gedacht. Daarom moet de brug met spoed ondersteund worden met stalen buizen. Vanaf donderdagochtend is de Bostelbrug vanaf 05.00 uur afgesloten voor vrachtverkeer.

Autoverkeer, busvervoer en hulpdiensten worden om en om over de brug geleid om het gewicht te verdelen. Voetgangers en fietsers kunnen wel van de brug gebruik blijven maken. Ook het vaarverkeer zal geen last hebben van de werkzaamheden. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. Begin juni moeten de werkzaamheden klaar zijn, meldt Unity, mediapartner van Omroep West.

'We hebben ongeveer 500 bruggen in Leiden, waaronder deze Bostelbrug uit 1908', zegt wethouder Robert Strijk (Financiën). 'In 2015 bleek na inspectie dat deze brug aan groot onderhoud toe was. Onlangs bleek dat we nu echt moeten gaan stutten om het dan voor een aantal jaar zo te houden. Zo kan over een paar jaar, als we ook een nieuw Korte Rapenburg en Turfmarkt krijgen, dat het dan allemaal goed gaat.'



Scheuren

In 2015 werden scheuren ontdekt in het metselwerk van de landhoofden en de pijlers. De operatie gaat de stad 600.000 euro kosten. De Bostelbrug staat overigens al op de nominatie om in 2021 vervangen te worden. Tot die tijd moeten de stalen buizen blijven liggen.

