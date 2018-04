'Automobilist (22) reed slingerend voor crash Soestdijksekade'

DEN HAAG - De automobilist die dinsdagavond verongelukte in het water naast de Soestdijksekade reed kort voor de fatale klap met zijn auto slingerend over de weg. Dat hebben ooggetuigen gemeld, laat de politie woensdagochtend weten aan Omroep West. Het gaat om een 22-jarige Hagenaar.

Rond 23.45 uur kwam de melding dat een auto bij de Soestdijksekade met hoge snelheid het water in was gereden. 'De bestuurder zou slingerend hebben gereden en daarna de macht over het stuur zijn verloren', zegt een politiewoordvoerder. 'Ook zou de man met zijn auto een muurtje hebben geraakt.'

Omstanders probeerden uit alle macht de inzittende uit het water te halen. Dat lukte een reddingsteam van de brandweer wel nadat ze korte tijd later arriveerde. 'Aan de kant hebben ze nog geprobeerd de man te reanimeren, maar deze is overleden. Hoe dit alles heeft kunnen gebeuren, daar doet het verkeersteam onderzoek naar. Daar moeten we op wachten.'

LEES OOK: Auto belandt in water Soestdijksekade, bestuurder overleden