Lee van den Ende (22) uit Naaldwijk al dagen vermist Lee van den Ende | Foto:Politie

NAALDWIJK - De 22-jarige Lee van den Ende uit Naaldwijk is al een aantal dagen spoorloos. De politie is naar hem op zoek en vraagt iedereen die informatie heeft over Van den Ende om zich te melden.

De Naaldwijker is 1.80 meter lang, heeft kort bruin haar en een kleine baard en snor. Hij draagt een blauwe houthakkers blouse, spijkerbroek en sneakers. Lee van den Ende werd zondag voor het laatst gezien, in het centrum van Naaldwijk.