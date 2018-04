Historische zeilwagen keert terug naar Scheveningen

DEN HAAG - Scheveningen maakt zich op voor een zeldzaam spektakel: op 12 mei wordt een replica van de historische zeilwagen van natuurkundige en uitvinder Simon Stevin uit 1602 onthuld. Het evenement maakt deel uit van het evenement Feest aan Zee, dat viert dat Scheveningen tweehonderd jaar bestaat.

De strandbolide was bedoeld als een speeltje voor prins Maurits van Oranje, die met 27 gasten in deze wagen over het strand van Scheveningen naar Petten reed in een recordtijd van twee uur. Daarbij haalde het voertuig een voor die tijd forse topsnelheid van zo'n veertig kilometer per uur.

Nog twee eeuwen werd de zeilwagen gebruikt voor het vermaken van gasten, maar het voertuig raakte uiteindelijk in de vergetelheid. Tegenwoordig bestaat het origineel niet meer.



3000 kilo zwaar gevaarte

Het plan om een replica te bouwen komt van Jachtclub Scheveningen, Stichting Behoud Schevenings Erfgoed en Muzee Scheveningen. De 'nieuwe' zeilwagen - 3000 kilo zwaar, 7 meter lang, 3,25 meter breed en met een 7 meter hoge mast - werd in een jaar tijd gebouwd door zeven leerlingen van het ROC Mondriaan en enkele handige vrijwilligers.

Na het strandspektakel krijgt de wagen een plek in de collectie van Muzee Scheveningen.



Historisch decor

Aan het feest rondom de nieuwe zeilwagen nemen maar liefst 150 figuranten deel. Tegen een historisch decor van badkoetsen, badtentjes en de figuranten keert het voertuig terug op Scheveningen. Daarbij zullen onder meer diverse koren het zeilwagenlied laten horen.

